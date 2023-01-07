Потужні удари ЗСУ та російське телебачення на окупованих територіях: головне від Генштабу

Попри так зване різдвяне "перемир'я", яке оголошував ворог, обстріли наших позицій тривали й 7 січня. На окупованих територіях росіяни відключили українське телебачення.

Окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. Протягом доби ворог завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Росіяни зосереджують сили на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському. Водночас обороняються росіяни на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.

Ситуація по всьому фронті

На Волинському і Поліському напрямках ситуація залишається такою ж.

ситуація залишається такою ж. На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області.

росіяни обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках гатили у районах 13 населених пунктів. Зокрема, це Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

гатили у районах 13 населених пунктів. Зокрема, це Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під вогнем окупантів опинились Бердичі, Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

під вогнем окупантів опинились Бердичі, Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області.

обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Зокрема, Времівка на Донеччині та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Лугівське, Щербаки і Степове Запорізької області.

під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Зокрема, Времівка на Донеччині та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Лугівське, Щербаки і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема, Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске та Придніпровське.

Зупинили трансляцію телебачення

В окупованому Мелітополі та Приазовському росіяни зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Наразі там транслюють тільки російське телебачення.

Авіація Сил оборони України за добу завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.