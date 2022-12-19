Росіяни б'ють по тих будівлях, які були їхніми локаціями під час окупації Херсону: що обстріляли

Російські окупанти знову влучили по будівлі Херсонської ОВА під час ранкової атаки 19 грудня. Пошкодження виявилися досить значними.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, судячи з масштабів руйнувань, окупанти могли вдарити гаубичним снарядом. Дивно, але споруда виявилася досить нестійкою.

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Вивалило капітальну стіну, вивалило перекриття. Надто серйозні ушкодження навіть для 152-міліметрового снаряда. Як сказав один колега, зруйновано міф, що в СРСР все будували на совість. Як бачимо, не все,

– зазначив Молчанов.

Росіяни стріляють по будівлях, які вони раніше використовували

Як наголосив Молчанов, свого часу після повернення з лікування з Москви в будівлі ОВА практично цілодобово перебував колаборант Володимир Сальдо. Були навіть думки організувати удар з HIMARS по його кабінету.

Загалом окупанти нещодавно влучили по будівлі апеляційного суду, який вони використовували для комендатури. Неподалік також постраждала будівля школи №6.

Яка ситуація в Херсоні – розповів Молчанов: дивіться відео

Вони б'ють по тих самих будівлях, які були основними їхніми локаціями під час окупації. Також стріляють і по всій площі міста. Страждають випадкові перехожі, жителі приватних секторів,

– розповів Молчанов.

Попри це, упродовж останніх днів кількість обстрілів зменшилася. Як вважає Молчанов, все через влучні удари ЗСУ, які знищують ближні склади боєприпасів, та певний снарядний голод окупантів

Яка ситуація в Херсоні: коротко