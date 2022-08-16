окупанти масово кидають кадирівців на Херсонщину: яка мета таких кроків

російські загарбники намагаються всіма можливими способами збільшити присутність живої сили на Херсонщині. Для цього ворог вже почав перекидати туди кадирівців.

І хоч окупанти зазнають чималих труднощів з логістикою на Херсонщині через поруйновані переправи, кадирівців туди все одно перекидають. Розповідаємо, для чого ворог ухвалив це рішення та чим вони займатимуться.

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У кадирівців відповідальна місія

Як зазначив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, кадирівців перекидають на Херсонщину не просто так. На території тимчасово окупованої області вони стануть частиною силового поліцейського блоку.

А стоїть перед ним досить відповідальна робота. Відповідні підрозділи як займаються окупаційними функціями, так і слідкують за російськими бійцями. кадирівці контролюватимуть дезертирів з військових формувань, не приналежних до чеченського етносу.

окупанти не поспішають поповнювати військо

Аналітики з Інституту вивчення війни зауважили, що загарбникам не так уже й просто дається шукати добровольців на війну. Тож у форматі потенційних кадрів уже починають розглядати сили безпеки росії. Один із правоохоронців країни-агресорки розповів, що отримав лист. У ньому йшлось про те, що він зобов'язаний з'явитися до військкомату.

Співробітники військкоматів теж не висловлюють захвату від намагання популяризувати службу за контрактом. Воно й не дивно, адже мешканці великих міст не поспішають поповнювати військо. А це означає, що скоро буде просто неможливо виконувати плани згори.

Натомість у регіонах чинять хитріше. Там заманюють окупантів грішми. Призовникам обіцяють оплату й пільги, які отримують бійці з добровольчих батальйонів. Але й цей спосіб не надто корисний. Ба більше, він ще й затратний.

Наприклад, у тому ж Татарстані тим, хто хоче потрапити до батальйонів "Алга" та "Тімер" гарантують одноразову виплату у розмірі 360 тисяч рублів (майже 5 800 доларів США). Зауважимо, що раніше мовилось про 260 тисяч (майже 4 200 доларів). А це означає, що ставки потрібно підвищувати, щоб бодай хтось підписував контракт.

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