У нього морська хвороба, він відчуває шторм, – ОК "Південь" про стан Кримського мосту

Після вибухів 17 липня Кримський міст, який незаконно побудували росіяни, продовжує обмежено працювати. Наразі цей мостовий перехід періодично "штормить" з усіх боків.

Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що міст в окупованій Керчі періодично відчуває "морську хворобу", передає 24 Канал.

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Яка зараз ситуація на Кримському мосту

Гуменюк зазначила, що стан Кримського мосту наразі "трошки захитаний". Адже він постійно відчуває штормові припливи з усіх боків.

Морська хвороба йому притаманна. Він відчуває шторм і з моря, і з повітря, і трошки зсередини,

– сказала вона.

Водночас речниця ОК "Південь" зауважила, що попри вибухи на Кримському мосту, росіяни не змінили свою тактику у морі. Адже вони прагнуть ускладнити ситуацію у Чорному морі.

"Те, що вони нас будуть атакувати це зрозуміло. Те, що ми будемо вишукувати способи їм протидіяти, теж очевидно", – запевнила Гуменюк.

Наостанок вона підкреслила, що з самого початку росіяни хотіли "вкластися в три дні", щоб захопити Україну. Тому в них наразі "затяжний період триденної реалізації плану", який вони мали ще з 24 лютого 2022 року.

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