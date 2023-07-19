День "бавовни" на Запоріжжі: гучно було в Мелітополі, Бурчаку і Токмаку
Упродовж 18 липня стались вибухи в кількох окупованих населених пунктах Запорізької області. Гучно було в Мелітополі, Бурчаку й Токмаку.
Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Так, не Кримом єдиним.
До вашої уваги "Бавовна" гуляє Запоріжжям: що з окупантами на цьому напрямку
"Вчора в Мелітополі було гучно. Вибухи були приблизно в обідню пору", – зазначив Федоров.
Росіяни звично звинуватили в усьому ЗСУ і показали нібито збиту українську ракету. Однак це були уламки ворожої ракети С-300.
Куди ще прилетіло
Також було гучно в селищі Бурчак – пролунало щонайменше п'ять вибухів по позиціях ворога.
А закінчився вчорашній день тим, що "щось сталося" з телевежею в Токмаку. Вона тепер не функціонує і не ретранслює російську пропаганду.
Мелітопольці радіють новинам з Криму
Однак в усіх на вустах залишається "бавовна" в Криму. Ліквідація чергового складу з боєприпасами дуже тішить українців.
"Після таких влучань військова міць ворога зменшуватиметься, що наближатиме деокупацію наших територій", – наголосив Федоров.
Що відбувається на Запоріжжі: останні новини
- Російські окупанти в очікуванні Сил оборони України продовжують укріплюватися в Мелітополі. Крім фортифікаційних споруд, ворог готує братські могили та крематорії.
- Вночі проти 11 липня пролунало щонайменше 10 вибухів за Бердянськом. Унаслідок цього було ліквідовано ворожого генерал-лейтенанта Олєга Цокова. Минулої осені він уже був поранений.
- Українські військові продовжують просуватись на Запорізькому напрямку. Зокрема, військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну з позицій ворога, наблизившись майже впритул.
- Мешканці Запоріжжя переконані, що ризики теракту росіян на ЗАЕС нікуди не зникли. Унаслідок майбутніх успіхів Сил оборони Росія може повторно розпочати ядерний шантаж.