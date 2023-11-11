Російські військові активізувалися під Авдіївкою: втрати противника різко збільшилися

В Силах оборони констатували збільшення кількості атак з боку окупантів під Авдіївкою. Загарбники почали кидати на штурми людей з кримінальними судимостями.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун прокоментував ситуацію під Авдіївкою. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Росія втратила майже 10 тисяч військових у спробах штурмувати Авдіївку: Залужний про місяць боїв

Що відомо про втрати ворога

Штупун повідомив про активізацію окупантів під Авдіївкою протягом минулої доби.

Вчора (10 листопада – 24 Канал) ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти застосовує значну кількість бронетехніки. Так, українські захисники минулої доби відбили 35 атак загарбників в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, а також південніше Тоненького і східніше Новокалинового,

– сказав полковник.

Спікер додав, що окупанти почали залучати до штурмів підрозділи, що складаються з зеків.

За його словами, загальні втрати російських загарбників різко збільшилися. У порівнянні з минулими днями вони зросли майже на 30%. Нещодавно країна-агресорка втратила під Авдіївкою 642 загарбники.

Штупун також повідомив, що загалом протягом доби у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" окупанти 58 разів атакували позиції наших захисників. Ворожа артилерія завдала 20 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили понад 1 000 артилерійських обстрілів.

Що кажуть експерти про ситуацію з Авдіївкою