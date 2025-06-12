Утримувати позиції вдається високою ціною, – військовий описав ситуацію на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно складною. Це один із найважчих напрямків на фронті. Втрати в понад мільйон солдатів зовсім не зупиняють російські війська.

Як зазначив в етері 24 Каналу заступник командира Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення НГУ "Тайфун" Павло Гвозденко, його спецпідрозділ також зазнає втрат на Покровському напрямку.

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"Утримання позицій дається нам дуже високою ціною", – наголосив військовослужбовець.

Що змінилося на Покровському напрямку упродовж останніх місяців

За словами Павла Гвозденка, противник активно застосовує різноманітні тактики – від масового залучення живої сили до використання широкого спектра техніки, включно з безпілотними системами. Присутність на цьому напрямку спецпідрозділу "Тайфун" свідчить про надзвичайну складність ситуації, адже він створювався саме для підтримки на найбільш небезпечних ділянках фронту, де необхідна допомога бригадам в утриманні позицій.

Упродовж останніх місяців російські війська почали активніше застосовувати мототехніку. Якщо раніше це були переважно механізовані штурми, то тепер спостерігається тактика невеликих груп. Противник формує малі підрозділи, які намагаються підійти якомога ближче до наших позицій.

Частина з них гине, але тим, хто виживає, вдається закріпитися в умовно безпечних точках. Згодом такі групи накопичуються й здійснюють спроби більш масованих штурмів,

– поділився Павло Гвозденко.

Проте Сили оборони, зокрема завдяки ефективній роботі безпілотних систем, намагаються знищувати ворога ще на підходах до позицій. Кількість втрат противника є показовою – таких масштабів загиблих російська армія не зазнавала з часів Другої світової війни.

Зверніть увагу! Спецпідрозділ "Тайфун" збирає кошти на ремонт авто. Підтримати збір можна за посиланням.

Втім, навіть такі втрати не зупиняють ворога. Навала залишається інтенсивною, і ситуація потребує максимальної концентрації зусиль, злагодженості дій та підтримки з усіх напрямків.

Чи дійшли росіяни до Покровська: дивіться на карті