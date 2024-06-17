Підсумки Саміту миру, ув'язнені йдуть на фронт: хронологія 845 дня війни

Українські воїни тримають оборону, відбиваючи штурми російських загарбників. Ворог зазнає шалених втрат внаслідок атак: як і в особовому складі, так і в техніці.

Понеділок, 17 червня, – це уже 845 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі 24 Каналі дізнавайтеся головні новини дня.

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