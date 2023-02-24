Можливе загострення у Придністров’ї: як оцінюють ситуацію у Молдові

Нещодавно міноборони Росії повідомило про те, що Україна нібито найближчим часом планує "вторгнення" в Придністров'я. У Молдові спростували заяви Кремля.

Міноборони Молдови повідомило про відсутність "загроз безпеці держави" після заяв Росії про те, що Україна нібито планує "збройну провокацію" проти сепаратистського регіону Молдови Придністров'я.

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Загроз військовій безпеці немає

Міноборони повідомляє, що відстежує всі події, дії та зміни, які відбуваються в регіоні та на території, підконтрольній тираспольському режиму,

– йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що Міноборони спільно з іншими органами безпеки працює над запобіганням будь-яким спробам дестабілізації, підтриманням миру і стабільності в країні.

"Військовослужбовці Національної армії у складі Об'єднаних миротворчих сил у зоні безпеки працюють у штатному режимі. У разі виявлення будь-якої небезпеки для безпеки країни міністерство оборони негайно інформуватиме громадськість", – наголосило міністерство.

У Міністерстві зазначили, що неправдива інформація, яка поширюється, має на меті створити паніку та плутанину серед людей по обидва боки Дністра.

Відомство закликало громадян зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Ситуація у Молдові: головне

23 лютого міноборони країни-агресорки заявило, що нібито Україна готується до вторгнення у Придністров'я. Цю інформацію вже спростував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

У Молдові правоохоронці затримали групу людей, яких підозрюють у держзраді. Їх раніше завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку і змінити конституційний лад у Молдові.

Президентка Мая Санду підтвердила, що Москва прагне захопити владу в країні. Вже рік Молдова живе в постійній загрозі.