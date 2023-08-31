Більше беремо під вогневий контроль Бахмут і дотягуємося до важливої траси, – речник 26 бригади

Росія продовжує контратакувати наших військових, намагається стримати наступ ЗСУ. Проте ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів в ефірі телемарафону, що ЗСУ на цьому напрямку притискають ворога аж за залізницею, яка там є. На північному фланзі – тривають активні оборонні дії.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Олег Калашніков розповів, що росіяни перебувають під артилерійським контролем ЗСУ в самому Бахмуті, де в ворога зараз є підрозділи територіальних військ.

Щоб затиснути ворога в котел, ЗСУ не так багато залишається. Однак росіяни дуже сильно та міцно окопались, зробили опорні пункти та мінні загородження. Зокрема, є суцільно заміновані ділянки, заміновані розтяжки у місцях ймовірного просування ЗСУ, також вороги дистанційно заміновують територію.

Окрім того, окупантам не вистачає ствольної артилерії, тож вони вимушені залучати авіацію. Саме тому ЗСУ знищували Ка-52 ворога.

У нас є висоти, які ми ще маємо зайняти… Якщо ми беремо висоти там, де Кліщіївка – вже останні панівні, то ще більше беремо під вогневий контроль сам Бахмут і дотягуємося до його такої більш-менш безпечної траси логістики – це Попасна – Бахмут,

– пояснив Олег Калашніков.

За його словами, у російських загарбників починає бракувати самих артилерійських установок.

Останні новини з Бахмутського напрямку

Олександр Сирський розповів, що у районі Бахмута Донецької області щодня тривають бої – росіяни там втрачають позиції та намагаються їх повернути. Проте наші військові роблять все, щоб зірвати плани противника та поступово просуваються вперед.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські загарбники перебувають в пастці та не можуть вийти з Бахмута. За її словами, окупанти вже не можуть також пересуватись містом.

Ми рухаємося по південному флангу і вийшли на багато панівних висот. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту пересуватися теж не можуть,

– запевнила заступниця Олексія Резнікова.

За її словами, наші військові на сході України переважно в обороні всюди, крім Бахмутського напрямку. Командувач Сухопутних військ розповідав, що інтенсивні бойові дії тривають в районах Курдюмівки, Ягідного, Андріївки.