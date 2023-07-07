МАГАТЕ має "прогрес" в огляді Запорізької АЕС після заяв України про замінування

Експерти агентства МАГАТЕ мають певний "прогрес" в доступі до огляду ЗАЕС після заяв української влади щодо замінування станції. Так, організація змогла оглянути ще кілька блоків Запорізької АЕС.

Про це під час пресконференції у Токіо розповів глава МАГАТЕ Рафаель Ґроссі. Попри це, він зазначив, що покрівлю дахів станції агентство ще не оглянуло.

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МАГАТЕ відзвітувалось про огляд ЗАЕС

Ґроссі зауважив, що МАГАТЕ отримало більше доступу до огляду Запорізької АЕС від окупаційних військ. Проте все ж є кілька об'єктів, на які експертів агентства ще не пустили.

Ми маємо прогрес і змогли отримати більше доступу (на станцію – 24 Канал). Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній – 24 Канал) владі, щоб піднятися туди,

– підкреслив Ґроссі.

Також глава МАГАТЕ висловив сподівання, що експерти МАГАТЕ все ж отримають дозвіл на огляд дахів блоків станції. Водночас він наголосив, що організація вже оглянула охолоджувальні ставки та інші місця на території станції.

Наостанок Ґроссі запевнив, що МАГАТЕ не побачило жодних ознак вибухівок чи мін у цих місцях.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС зараз

Очільник ГУР МО Кирило Буданов 6 липня сказав, що загроза теракту на Запорізькій АЕС "тихенько спадає". За його словами, цьому посприяли як публічні, так і непублічні звернення української влади.

Крім цього, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що українська влада контролює будь-які зміни в роботі ЗАЕС. Він також наголосив, що важливо говорити про будь-які зміни публічно, адже це знижує рівень імовірного теракту на атомній станції.

У "Енергоатомі" повідомили, що Запорізьку АЕС вдалося підключити до основної високовольтної лінії живлення. Цю лінію вдалося відремонтувати після того, як її пошкодили росіяни 4 місяці тому.