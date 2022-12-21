Окупанти постійно переміщуються на Півдні: у ЗСУ назвали можливі причини

Наразі збройні сили Росії постійно переміщуються на окупованій частині Херсонської області. І на це можуть бути одразу 3 причини.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону розповіла, чому росіяни постійно переміщуються на Півдні країни. Про це повідомляє 24 канал.

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Росіяни змушені маневрувати, щоб не бути ураженими

Гуменюк зауважила, що окупанти зараз постійно переміщуються на Півдні. Перша ймовірна причина – це встановлення вогневого контролю оборонцями Півдня. Тому окупанти постійно змушені змінювати місця дислокації, щоб не бути ураженими.

При цьому російські збройні сили намагаються створити ефект максимальної присутності на окупованій частині Херсонської області.

Наразі ми спостерігаємо те, що вони постійно переміщуються. І те переміщення викликане як встановленням вогневого контролю, який не дає їм спокою, а також через те, що вони намагаються створювати ефект максимальної присутності,

– сказала Гуменюк.

При цьому вона зауважила, що є ще 3 причина постійного переміщення окупантів – підготовка до нових провокацій.

Росія може готувати пастки для наших воїнів на Каховському напрямку

Гуменюк уточнила третю ймовірну причину постійної дислокації російських військ на Каховському напрямку. За її словами, не виключено, що окупанти готують там пастки для наших Сил оборони, оскільки ці маневри, які вони здійснюють зараз, "говорять про підготовку до різного роду провокацій".

Росіяни виводять своє озброєння, техніку і підрозділи з населених пунктів, обстрілюють з боку правого берега для враження, що це зробили Сили оборони України та повертаються на місце, після чого проводять "роз'яснювальні роботи" серед населення.

Російські військові розповідають, що це зробили ЗСУ і що потрібно евакуюватися. Так вони намагаються перетягнути частину населення, щоб утворити той живий щит, яким звикли прикриватися.

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