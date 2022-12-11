Досі значний дефіцит: яка ситуація зі світлом у Львові та області
Джерело:Максим Козицький
У Львові та області діють графіки вимкнень електрики. Це відбувається через те, що в енергосистемі України досі є значний дефіцит.
Відповідні дані розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його інформацією, у Львівській області дефіцит електроенергії один з найбільших.
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Яка ситуація зі світлом на Львівщині
Максим Козицький розповів, що найбільший дефіцит електроенергії в енергосистемі:
- Львівської;
- Вінницької;
- Київської;
- Тернопільської;
- Сумської;
- а також Закарпатської;
- Житомирської;
- та Хмельницької областях;
- і в Києві.
Очільник Львівської обласної військової адміністрації пояснив, що люди мають розуміти: "Якщо на Львівщині спокійно, це не означає, що спокійно в усіх областях".
Посадовець пригадав, що іранські дрони атакували Одеську область та залишили без світла понад 1,5 мільйона людей.
Так, відключення світла – це складно. Та гірше, коли його нема взагалі. Ви знаєте, хто наш ворог. Ви знаєте, що наші воїни шукають всі можливості, щоб захистити області,
– заявив Козицький.
Він також зауважив те, що вже казав президент України напередодні, – наші енергетики навчилися за декілька тижнів робити ту роботу, яка раніше тривала б місяцями.
Максим Козицький подякував всім людям, які ставляться до ситуації з розумінням та не поширюють російські фейки.
Яка ситуація з енергосистемою в Україні
- У ніч проти 10 грудня російські загарбники атакували Південь іранськими "шахідами". Вороги знову влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Загалом росіяни випустили 15 безпілотників. З них 10 – збила наша Протиповітряна оборона.
- У цей же день міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що орієнтовно 50% критичної енергетичної інфраструктури України зруйновані, деякі з них – повністю. Це наслідок атак росіян, починаючи з 10 жовтня 2022 року.
- У своєму зверненні ввечері 10 грудня Володимир Зеленський розповів, що наша енергосистема, м'яко кажучи, далека від нормального стану. Президент пояснив, що влада та ремонтники працюють безперервно, проте на відновлення світла на Одещині треба декілька днів, а не годин.
- Вранці 11 грудня речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що електрику в оселі подають, проте на короткий час. Звісно ж, наразі про повернення до графіків відключення світла не мовиться.