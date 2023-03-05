Російських мобілізованих відправляють на штурм з вогнепальною зброєю та саперними лопатами

Ворог продовжує вести під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти. Так окупанти хочуть зекономити боєприпаси, яких не вистачає.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. При цьому з озброєння була "вогнепальна зброя та лопати".

Дивіться також ЗСУ потужно знищили склад боєприпасів, який росіяни облаштували на Кінбурнській косі

На що росіяни роблять ставку у війні

"Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З того часу як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни", – йдеться у повідомленні.

Один з російських мобілізованих додав, що не був готовий "ні фізично, ні психологічно" до такої атаки.

За даними британської розвідки, останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. Це говорить про те, що російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.

Яка ситуація у Бахмуті: головне