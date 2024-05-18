Періодично змінюють тактику: воїн розповів про маневри росіян під час штурмів

У районі оборони бригади "Рубіж" окупанти не припиняють спроб захопити позиції українських бійців. Ворог постійно їх штурмує та проводить розвідку.

Про це 24 Каналу розказав офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, зауваживши, що росіяни проводять розвідку позицій українських захисників за допомогою дронів Mavic, "Орлан" або Supercam. Окупанти під час піхотних штурмів намагаються зайти малими групами.

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"Противник пробує пройти між нашими бойовими порядками, виявити слабку місцину в нашій обороні, але всі оборонці бригади "Рубіж" і Сил оборони України загалом роблять усе можливе для того, щоб не дати можливості противнику здійснити свої плани", – наголосив Кожубенко.

Ворог змінює тактику

Загарбники постійно проводять штурми, але періодично змінюють свою тактику. Не можна сказати, що противник працює по певному шаблону. Якщо у нього не вийшло захопити позиції одним способом, то він або робить інші маневри, або застосовує комбіновано техніку та піхоту.

Так, наприклад, російська піхота може заїжджати до позиції або висаджуватися біля неї та заходити під прикриттям техніки. Також окупанти можуть використовувати FPV-дрони, дрони зі скидами, аби підтримувати свою піхоту.

Противник постійно вдосконалюється в цьому плані, і тому ніколи не знаєш, що від нього чекати нового,

– сказав офіцер секції планування бригади "Рубіж".

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