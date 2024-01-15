Росіяни нащупують слабке місце в обороні: у ЗСУ прокоментували ситуацію на Лиманському напрямку

Схід України, на жаль, досі залишається гарячою точкою на карті. І, хоча у ЗСУ говорять про парад знищеної техніки в росіян, все ж окупанти лізуть, а Сили оборони зазнають втрат.

15 січня в західних публікаціях називали днем, коли Росія мала почати наступ на Харків. Утім, цього не сталося. Зараз росіяни зосереджені на Синьківці та Часовому Ярі.

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Окупанти намагалися прорвати українську оборону на Лиманському напрямку: що пишуть у Генштабі

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам'янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Росіяни перестали пхати техніку в одне і те ж місце, але втрати все одно значні

Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомив про 17 ворожих атак за добу на Лимансько-Куп'янському напрямку – 3 на Куп'янському і 14 на Лиманському.

Окупанти завдавали авіаударів, 23 рази використали дрони-камікадзе, 574 рази обстріляли з артилерії та мінометів. Сили оборони знищили 304 окупанти.

За словами Фітьо, був цілий парад знищеної техніки – 11 танків і багато БМП. Кількість знищених машин піхоти свідчить про те, що ворог активізував використання техніки для наступальних дій. Утім, в районі Синьківки росіяни не мають успіху.

А ще вони перестали пускати техніку одним маршрутом, тож тепер немає тієї "Чорнобаївки по-харківськи", яка була раніше.

Окупанти збільшили атакувальні потуги на Лиманському напрямку. Вони "зміщують акценти", тобто міняють напрямок атак. Таким чином пробують нащупати слабкі сторони української оборони.

ЗСУ перебувають в активній обороні, а за нагоди переходять до атакувальних дій.

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Чого прагнуть росіяни

За словами Олександра Сирського, росіяни прагнуть перехопити ініціативу на фронті. Детально про цілі окупантів – у цьому матеріалі.