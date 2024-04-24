Ситуація загострилась: як росіяни почали діяти на Херсонщині

Російські обстріли правобережжя Херсонщини не вщухають й останніми днями їх інтенсивність посилилася. Крім того, армія Росії щоденно здійснює декілька атак, щоб вибити українські підрозділи, які утримують плацдарм у районі населеного пункту Кринки.

Про це в етері 24 Каналу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він розповів, що допомагає Силам оборони утримувати позиції на лівому березі Дніпра.

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Хлань зауважив, що у Херсонській області відчувається загострення. Ворог посилив спроби вибити українські підрозділи, які тримають позиції на лівому березі Херсонщини. Згідно з офіційними даними, російські загарбники здійснюють по 4 атаки на добу на плацдарм у районі села Кринки.

Однак всі спроби ворога марні. Адже прикриття з правого берега, який трошки вище лівого, надає можливість тримати вогневий контроль над намаганням ворога наступати й вибивати позиції на лівобережжі,

– мовив депутат Херсонської облради.

Окупанти продовжують обстрілювати правобережну частину Херсонщини, використовуючи найрізноманітніше озброєння. Всі населені пункти, які розташовані вздовж узбережжя Дніпра, ворог накриває керованими авіаційними бомбами з лівого берега.

Зараз найбільше потерпає Береславський район, де противник застосовує велику кількість керованих авіабомб. Зокрема, російські загарбники 23 квітня завдали черговий удар керованими авіабомбами по Козацькому. Внаслідок авіаударів загинула 81-річна жінка.

Від цього населеного пункту (Козацького – 24 Канал) вже нічого не залишилося,

– зауважив Хлань.

Також страждає обласний центр. Херсон постійно перебуває під обстрілами російських військ.

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