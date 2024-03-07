Не лише ракети Taurus: Черник сказав, яке озброєння може зламати хід війни
Змінити хід війни можуть кілька видів далекобійних ракет. Мовиться приблизно про 1,5 тисячі одиниць озброєння у змішаному циклі.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що тоді можуть бути зміни. На його думку, тема Taurus "дуже сильно перегріта" в українському медіапросторі.
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"Ламає (хід війни – 24 Канал) десь так до 1,5 тисячі у змішаному циклі. Taurus плюс Storm Shadow, плюс ATACMS. Тоді можуть бути зміни", – переконаний Черник.
Лише Taurus не зламають хід війни
За його словами, усього вироблено 600 одиниць німецьких далекобійних ракет Taurus. 125 ракет є на озброєнні у Бундесверу. Якщо Україні дадуть 25 – 30 одиниць цієї зброї, то це, вважає військовий експерт, буде величезним успіхом.
У такій кількості вони покращують вибивання логістичних складів з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, вузли зв'язку, пункт управління. Навіть можуть долетіти до Кримського моста, але в такій кількості війни не ламають,
– вважає Петро Черник.
Військовий експерт зауважив, що Taurus є ракетою повітряного базування. Її мають інтегрувати, наприклад, до Су-24. А це – довгий час. До того ж літак має піднятися з місця базування, долетіти до рубежів пусків, запустити ракети та повернутися назад. При цьому противник може зрозуміти звідки саме ЗСУ завдають удару.
Німеччина відмовляється надати Taurus
- Україна прагне отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Однак канцлер країни Олаф Шольц заявив, що Німеччина поки що не готова передавати цю зброю. Мовляв, усе через те, що ЗСУ можуть бити цими ракетами по Москві.
- Окрім того, канцлер Німеччини зазначив, що для експлуатації такого озброєння треба залучити німецьких солдатів. Адже, мовляв, не можна створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як її можна контролювати.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, що українські військові розраховували на ракети Taurus. Вони б посилили спроможності ЗСУ.