Для максимальної шкоди окупантам: військовий ЗСУ сказав, що найбільш потрібно на фронті

Захід продовжує надавати Україні військову допомогу, нарощуючи постачання зброї та техніки. Для подальшого звільнення наших територій ЗСУ потребує певного озброєння.

Про це 24 Каналу сказав військовий ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, чим більше буде озброєння та маневренішим воно буде – тим краще для наших захисників.

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Яка зброя найбільш потрібна на фронті

Фірсов зазначив, що зброї та боєприпасів потрібно більше на фронті. Чим більше буде озброєння та маневренішим воно буде – тим краще та якісніше піхота триматиме оборону.

По-друге, за його словами, для подальшого звільнення українських територій потрібна техніка. Які саме мають бути танки та авіація – вирішуватиме старше командування, яке бачить усю картину.

І найголовніше – це снаряди,

– наголосив Фірсов.

Тому що, зауважив він, саме вони завдають шкоди окупантам. Інколи траплялися випадки, що техніка є, а снарядів або немає, або наші воїни намагаються їх економити.

Військовий ЗСУ нагадав, що президент США Джо Байден сказав, що лише Сполучені Штати Америки надали нам близько 2 мільйонів снарядів. Тож, з огляду на ці цифри, можна уявити роль боєприпасів у війні.

Яке озброєння найбільш потрібне ЗСУ на фронті: дивіться відео

Яка зараз ситуація на фронті: коротко

Втрати російських загарбників з кожним днем збільшуються. Загалом від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці вже ліквідували 144 440 окупантів.

Наразі російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році попри те, що відбувається зараз у Бахмуті. В американському Інституті вивчення війни вважають, що у цьому допоможе достатня та своєчасна підтримка від Заходу. За словами аналітиків, Росія не має великих боєздатних резервів.