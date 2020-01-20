Яка різниця між пільгами та субсидіями на комунальні послуги: пояснення Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комунальні послуги. Пільги передбачені для певних категорій населення, а субсидії нараховують, зважаючи на майновий та матеріальний стан людини.

Про різницю між двома видами допомог розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Він нагадав, що система соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг поділяється на пільги та субсидії.

Монетизація субсидій в Україні розпочалася ще на початку 2019 року і була опрацьована протягом 2019 року,

– зазначив Музиченко.

Пільги – це система підтримки, яка базується на визначених категоріях. Тобто пільги мають можливість отримати певні категорії населення: діти війни, учасники війни, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок, чорнобильці.

Субсидії – це допомога, яка базується на майновому і матеріальному стані. Коли сім’я, яка має низький дохід, оплачує частину суми, решту ж нього сплачує держава.

"Від початку цього опалювального періоду, тобто з жовтня 2019 року, ми приступили до другого етапу монетизації загалом всієї системи – монетизації пільг", – додав заступник міністра.

Він також звернув увагу на те, що людина має право вибирати, хоче вона отримувати пільгу чи субсидію. У випадку, коли людина мала пільгу, подала заяву на отримання субсидії, але не отримала позитивне рішення. тоді такій людині повернуть пільгу.

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