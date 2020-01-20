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      Яка різниця між пільгами та субсидіями на комунальні послуги: пояснення Мінсоцполітики

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      У Мінсоцпоілтики пояснили різницю між пільгами та субсидіями / pep.org.ua

      У Міністерстві соціальної політики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комунальні послуги. Пільги передбачені для певних категорій населення, а субсидії нараховують, зважаючи на майновий та матеріальний стан людини.

      Про різницю між двома видами допомог розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

      Зверніть увагу! Монетизація субсидій і пільг у 2020 році: як це працює

      Він нагадав, що система соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг поділяється на пільги та субсидії.

      Монетизація субсидій в Україні розпочалася ще на початку 2019 року і була опрацьована протягом 2019 року,
      – зазначив Музиченко.

      Пільги – це система підтримки, яка базується на визначених категоріях. Тобто пільги мають можливість отримати певні категорії населення: діти війни, учасники війни, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок, чорнобильці.

      Субсидії – це допомога, яка базується на майновому і матеріальному стані. Коли сім’я, яка має низький дохід, оплачує частину суми, решту ж нього сплачує держава.

      "Від початку цього опалювального періоду, тобто з жовтня 2019 року, ми приступили  до другого етапу монетизації загалом всієї системи – монетизації пільг", – додав заступник міністра.

      Він також звернув увагу на те, що людина має право вибирати, хоче вона отримувати пільгу чи субсидію. У випадку, коли людина мала пільгу, подала заяву на отримання субсидії, але не отримала позитивне рішення. тоді такій людині повернуть пільгу.

      Дізнайтесь більше: як нараховують пеню за борг із компослуг

      пільги субсидії
      Формула нарахування пені за невчасну сплату компослуг / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Комунальні послуги Субсидії Міністерство соціальної політики
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