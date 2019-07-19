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      Яка зарплата в СБУ: відома сума, яку Баканов заробив у червні

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      Стало відомо, яка зарплата в Івана Баканова
      Стало відомо, яка зарплата в Івана Баканова / President.gov.ua

      Зарплата першого заступника голови СБУ Івана Баканова становить 54 тисячі 564 гривні. Саме таку суду він заробив у червні.

      Про це 24 каналу повідомили у прес-службі СБУ у відповідь на журналістський запит.

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      Зауважимо, що зарплата Баканова дорівнює 13-ти мінімальним зарплатам (розмір мінімалки – 4 тисячі 173 гривні).

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      Зарплата Баканова за червень

      Івана Баканова на посаду першого заступника голови СБУ президент Володимир Зеленський призначив 22 травня. До цього моменту Баканов був керівником ПАТ "Студія "Квартал 95" та лідером партії "Слуга народу".

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      Що відомо про Івана Баканова? З 2013 року Баканов був керівником "Кварталу 95". На його ім’я зареєстровані ТОВ "Студія Квартал-95" і ТОВ "Квартал-95". Їх засновник і кінцевий бенефіціар – Green Family Ltd, зареєстрований на Кіпрі. Там вказані 2 керівники – Оксана Лазаренко (дружина Івана Баканова) і Марина Разомова-Георгіу.

      З грудня 2017 року Баканов був лідером політичної партії "Слуга народу" (у 2019 році політсилу очолив Дмитро Разумков). Баканов був також главою передвиборного штабу кандидата в президенти Зеленського.

      22 травня Баканов був призначений першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Зарплата СБУ Іван Баканов
      Джерело: 24 Канал
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