Якби була війна з Росією: у Великій Британії оцінили шанси своїх військових

У Великій Британії оцінили шанси своїх військових у війні з Росією. У Сполученому Королівстві зробили не надто втішні прогнози.
Джерело:Комітет з оборони
Стверджують, що війна б з великою ймовірністю закінчилась не на користь Великої Британії.
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Чому зробили такі висновки
Британські військові залишаються одними з найкращих у світі. Однак в доповіді комітету наголосили, що якби довелось "битися" з Росією, Велика Британія мусила б застосовувати застарілу бронетехніку. Багатьом цим машинам вже понад 30 років.
Власне, з цією проблемою й пов'язують ймовірну поразку Великої Британії.
Модернізація техніки
Зазначили, що на модернізацію або заміну техніки потрібно щонайменше 4 роки. У комітеті звинувачують бюрократичну тяганину. Також нарікають на нездатність командування приймати рішення.
Зауважимо, військово-морські сили Великої Британії протягом року патрулюватимуть в Арктиці. Все для того, аби протистояти стратегічній перевазі Росії та Китаю щодо контролю над новими торговими маршрутами, які відкриваються через танення льоду.
Чи можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну
- Напередодні у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що готові до будь-якої агресії Росії проти України, навіть до повноцінного вторгнення.
- В українській розвідці попередили, що наказ про вторгнення в Україну – лише питання часу для Москви.
- Проте міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков переконаний, що Росія не наважиться розпочати повномасштабний наступ.