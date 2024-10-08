Якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, – Гарріс

Камала Гарріс заявила, що якби Дональд Трамп був президентом, то Владімір Путін "сидів би зараз у Києві". За її словами, мирний план Трампа означає капітуляцію України.

Відповідну заяву віцепрезидентка США та кандидатка у президенти від Демократичної партії сказала в інтерв'ю CBS News. Таким чином Гарріс повторила свої слова, сказані під час дебатів з республіканцем.

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Камала Гарріс розкритикувала Трампа

В інтерв'ю Камала Гарріс розкритикувала свого опонента на президентських виборах Дональда Трампа.

Дональд Трамп, якби він був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Прояснімо це. Він каже: "О, він може покінчити з цим у перший день". Ви знаєте, що це таке? Це капітуляція,

– заявила політикиня.

Цікаво, що експрем'єр Британії Борис Джонсон раніше висловлював протилежну думку. Він переконаний, що Дональд Трамп не допустить поразки України в разі перемоги на цьогорічних виборах у листопаді.

За словами Джонсона, непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не йти на ризик війни із суверенною країною.

"Однією з переваг Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про нього",

– пояснив британський політик.

До слова, у цьому ж інтерв'ю Камала Гарріс заявила, що не зустрілася б з Владіміром Путіним стосовно закінчення війни в Україні без представників з Києва. Вона переконана, що такі питання не можуть розв'язуватися без української сторони.