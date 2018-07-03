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Телеканал новин 24 Новини Фотоновини

Якби виглядали популярні мультики, якби їх знімали в наші дні: цікаві постери

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Disney на сучасний манер
Disney на сучасний манер

Художники осучаснили відомі сцени з класичних мультиків Disney та показали, як би ті змінилися, якби їх знімали в наші дні.

Про це пише Spysparrow.

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Домбо би спалив усю незаконну слонову кисть.

Русалочці довелося б жити зі сміттям та мутаціями

Принцеса Жасмин була б змушена виконувати свою "жіночу роботу"

А декого б захопив телефон, а не меч

У Піноккіо не було б проблем з селфі 

Робінгуд також би змінив сценарій

Дехто був би трішки сміливішим 

Когось би довелося звільняти з неволі

Хтось мав би більше причин для ревнощів

Теги: Фотоновини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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