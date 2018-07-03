Якби виглядали популярні мультики, якби їх знімали в наші дні: цікаві постери
Художники осучаснили відомі сцени з класичних мультиків Disney та показали, як би ті змінилися, якби їх знімали в наші дні.
Про це пише Spysparrow.
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Домбо би спалив усю незаконну слонову кисть.
Русалочці довелося б жити зі сміттям та мутаціями
Принцеса Жасмин була б змушена виконувати свою "жіночу роботу"
А декого б захопив телефон, а не меч
У Піноккіо не було б проблем з селфі
Робінгуд також би змінив сценарій
Дехто був би трішки сміливішим
Когось би довелося звільняти з неволі
Хтось мав би більше причин для ревнощів
Джерело: 24 Канал
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