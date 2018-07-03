Якби виглядали популярні мультики, якби їх знімали в наші дні: цікаві постери

Художники осучаснили відомі сцени з класичних мультиків Disney та показали, як би ті змінилися, якби їх знімали в наші дні.

Про це пише Spysparrow. Читайте також: Солісти The Hardkiss заборонили дворічному сину дивитися мультики Домбо би спалив усю незаконну слонову кисть. Русалочці довелося б жити зі сміттям та мутаціями Принцеса Жасмин була б змушена виконувати свою "жіночу роботу" А декого б захопив телефон, а не меч У Піноккіо не було б проблем з селфі Робінгуд також би змінив сценарій Дехто був би трішки сміливішим Когось би довелося звільняти з неволі Хтось мав би більше причин для ревнощів