Два сценарії: Каспаров припустив, що чекає на Росію після поразки

Від початку війни суспільні настрої населення Росії та її владних кіл змінилися. Лише від дій влади залежить, чи зміни призведуть до розпаду країни, чи до створення нової держави.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він переконаний, що перемога України, розгром путінської армії на тимчасово окупованих територіях – це шанс для Росії, коли військова та геополітична поразка створять передумови для революційних змін.

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За словами Каспарова, в Росії владні кола уже думають про своє майбутнє. Однак, він переконаний, що, до прикладу, у Євгенія Пригожина майбутнього не буде ніякого.

Натомість з медіа зник Рамзан Кадиров. Він мав з'явитися на святкуванні 80-річчя Сталінградської битви, однак його там не помітили. Каспаров переконаний, що Кадиров зараз думає про своє не російське майбутнє

Думаю, що він уже погладжує прапор ісламу, який прихований десь на дні батьківської скрині,

– іронічної додав мовець.

Перший ймовірний сценарій

Опозиціонер переконаний, що потенційний вихід з цієї "геополітичної катастрофи" має відбутися через трансформацію імперії в національну державу.

Гарним прикладом є Сполучені Штати Америки, де люди різних груп створюють одну націю – американці, зауважив Каспаров. За його словами, це відбулося і в Україні – люди сформували державу, де живуть українці незалежно від їхньої етнічної приналежності і всі вони стоять за свою батьківщину.

Треба відійти від цього кривавого імперського спадку. Це скоріше за все призведе до втрати якихось територій – Чечні, Дагестану, Татарстан, певно, піде в іншу сторону,

– додав мовець.

Зробити це можна лише шляхом домовленостей, які необхідно для того, щоб уникнути крайньої ситуації хаосу, вважає Каспаров.

Каспаров про можливі сценарії російського майбутнього: дивитись відео

Військові злочинці мають бути покарані

Каспаров наголосив, що військові злочинці і всі хто їм допомагав у підготовці війни, мають бути виключені з консолідації.

Ймовірно, така консолідація може бути досягнута з губернаторами, які безперечно є шахраями та крадіями, ми це розуміємо, але не військовими злочинцями,

– зауважив політик

Він переконаний, що необхідна чітка позиція Заходу, що умовою для зняття санкцій буде повне звільнення території України, репарації і створення міжнародного трибуналу для військових злочинців.

Другий можливий сценарій для Росії

За словами Каспарова, Росія має припинити імперську політику і на інших територіях, таких як Грузія, Молдова тощо.

Якщо вони цього не зроблять, тоді буде сценарій повільного переварювання східної частини Росії Китаєм. Після цього Росія перейде у васальне становище, думаю, більшість російського суспільства це не влаштує,

– зауважив опозиціонер.

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