Зеленський назвав українське місто, яке наразі є головною ціллю для Росії

Російські окупанти не покидають намірів захопити українські території. Президет України розповів, яке місто України наразі є головною ціллю для Росії.

Власне, президент дав інтерв'ю французьким агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération. Саме там гарант обговорив питання про те, який пріоритетний напрямок для ворога на фронті на сьогодні.

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Яке місто є зараз головною ціллю ворога

За словами Володимира Зеленського, місто Покровськ, що на Донеччині, – головна ціль Росії на сьогодні, після того, як її наступ на Харків зазнав поразки.

Їх напрямок головний, це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ. Авжеж там є і Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, авжеж вони хочуть і плани у них є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку,

– заявив лідер України.

Зауважимо, що відповідно до оперативної інформації станом на ранок 31 липня 2024 року на Покровському напрямку українські воїни відбили 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Додамо, що противник 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.