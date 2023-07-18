Касетні боєприпаси – не вирішальний фактор: яка зброя може переламати хід боїв
Сполучені Штати передали Україні касетні боєприпаси. Однак для перемоги над ворогом Збройні Сили потребують низки різних видів техніки та озброєння.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, касетні боєприпаси не даватимуть таких змін на фронті, як свого часу постачання HIMARS.
Важливо"Сюрприз" для окупантів: як касетні боєприпаси допоможуть Україні на полі бою
Як зауважив Світан, внаслідок постачання касетних снарядів, Україна зменшить використання боєприпасів 155-мм калібрів. Їх можна буде використовувати для того, щоб часткового розміновувати поля, зупиняти піхоту й бронетехніку, накривати на дальності 20 – 30 кілометрів зосередження сил й засобів противника.
Яка зброя кардинально змінить ситуацію на полі бою: дивіться відео
Залежить від постачання зброї
Касетні боєприпаси – не вирішальний фактор. Кардинальні зміни на полі бою відбудуться після постачання HIMARS й ракет до них М-31 у достатній кількості, а також – ATACMS, якими можна буде знищити всі логістичні ланцюжки постачання військової продукції на лінію фронту.
Зазвичай військові мають запаси на два – три тижні. Постачання ATACMS змінить ситуацію на фронті, позаяк свого часу ракети М-31,
– сказав військовий експерт.
Розмови про постачання винищувачів F-16 та ракет ATACMS тривають вже протягом двох років. Важко спрогнозувати, коли Україна отримає довгоочікувану зброю. Це більше політичний момент.
"Всі наші потуги для виконання військових завдань контролюються постачанням озброєння й номенклатурою. Одна справа наступати з авіацією, а інша – без. Різниця у швидкості в 10 разів", – зазначив Світан.
Україна отримала касетні боєприпаси
- Ввечері 7 липня у США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли також касетні боєприпаси.
- Директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США Дуглас Сімс 13 липня заявив, що обіцяні касетні снаряди прибули до України.
- Міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що наші захисники використовуватимуть ці снаряди лише в тих місцях, де вони не зачеплять цивільних. Також Україна звітуватиме за кожне використання такої зброї перед міжнародними партнерами.
- Російські пропагандисти вже почали скаржитися через таке рішення США. Вони побоюються, що згодом Україні також можуть передати ракети ATACMS на 300 кілометрів.