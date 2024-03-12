Від штрафів до обмеження волі: як карають ухилянтів, які намагаються нелегально перетнути кордон

Від 24 лютого 2022 року в Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Тисячі українців стають на захист країни й дають відсіч ворогу, однак є й такі, які намагаються ухилитися від служби й незаконно перетинають кордон.

Такі дії караються штрафами, адміністративною, та кримінальною відповідальністю. Адвокат компанії Prikhodko&Partners Олексій Панасенко розповів, як можуть покарати ухилянтів за спроби нелегально перетнути кордон.

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Відповідальність для ухилянтів

За словами адвоката, за незаконний перетин кордону військовозобов'язаних чоловіків може чекати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Покарання залежить від кожного конкретного випадку.

Загалом, покарання за нелегальний перетин кордону передбачають статті 358, 369, 336 Кримінального кодексу. Так, для втечі за кордон чоловік може підробити документи. Найчастіше на кордоні надають підроблені висновки військово-лікарської комісії. У таких випадках ухилянта можуть оштрафувати або ж засудити до обмеження волі.

Також нерідко трапляються випадки, коли військовозобов'язані чоловіки намагаються дати хабаря прикордонникам. У таких випадках суд також може зобов'язати заплатити штраф або ж позбавити волі на строк до 4 років. Варто наголосити, що покарання призначають незалежно від того, вдалося втекти чи ні.

У деяких випадках спроби нелегально перетнути кордон кваліфікують як ухилення від мобілізації, тоді порушника можуть позбавити волі на строк від 2 до 5 років.

Нелегальний перетин кордону в умовах воєнного стану – серйозне порушення чинного законодавства, яке передбачає низку важких правових наслідків. Саме тому не варто навіть намагатися перетнути державний кордон без наявності на це відповідних підстав,

– наголосив адвокат.

Скільки українців отримали вироки за ухилення від служби

Від 2014 року в Україні зафіксували 3746 вироків за ухилення від військової служби. Щоправда, третина з них припадає на минулий рік.

Так, перший пік покарань ухилянтів в Україні припадає на 2015 рік. Тоді було ухвалено 1596 вироків. З роками кількість цих випадків зменшувалася, й становила всього 8 доведених справ до кінця у 2021 році. Згодом Росія почала повномасштабну війну проти України. Тисячі українців почали ставати на захист країни, проте були й такі, які ухилялися від служби. Відтак, у 2022 році суд виніс 220 вироків ухилянтам.

У 2023 році 1274 українці отримали вироки за ухилення від військової служби. Щоправда, лише 60 військовозобов'язаних українців відправили за ґрати.