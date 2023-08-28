Роботине мало вагому роль в обороні ворога: у ЗСУ назвали серйозну проблему росіян на Півдні
Зараз Збройні Сили досягають великого успіху на декількох напрямках, зокрема на Півдні. Ворог змушений посилювати свою оборону, шляхом перекидання "елітних" підрозділів з інших напрямків.
Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зауважив, що у звільненому селищі Роботине вже завершилися стабілізаційні заходи.
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Ворог зазнає суттєвих втрат
Наступальні операції Збройних Сил України тривають одразу на декількох напрямках. Населений пункт Роботине перебуває під повним контролем українських Сил оборони.
У системі російської оборони Роботине мало вагому роль. Там було сконцентроване значне угруповання російських окупантів загальною чисельністю понад 10 тисяч особового складу,
– зазначив офіцер ЗСУ.
Попри те, що росіяни мають велику кількість особового складу, вони відчувають серйозний дефіцит підготовлених кадрових частин. На території України діє чотири групи підрозділів окупантів: мобілізовані, кадрові частини, призовники й найманці.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Найбільш боєздатні саме кадрові підрозділи противника, які діяли на Запорізькому напрямку. Вони зазнали суттєвих втрат особового складу і техніки. У росіян не залишиться іншого варіанту, аніж перекидати солдатів з інших напрямків.
Противник не обмежений у кількості особового складу, але має обмеження у підготовлених кадрових частинах, які здатні кинути виклик передовим штурмовим частинам України,
– сказав Березовець.
У російських z-пабліках стоїть стогін і плач, який стосується нещодавнього відсторонення командира 58-ї армії країни-агресора. Він попереджав про майбутні проблеми, однак, на щастя, російське командування не зробило потрібні висновки.
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Ситуація на Півдні України: останні новини
- Американський генерал Марк Міллі заявив, що Збройні Сили України прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні. Водночас він сказав, що контрнаступ Сил оборони триває "повільніше, ніж хотілося".
- Аналітики ISW повідомили, що українські захисники та захисниці просунулися крізь найскладнішу ділянку в лінії оборони росіян в Запорізькій області. Там зауважили, що це найбільш підготовлені російські оборонні позиції.
- Окупанти намагаються зупинити просування наших захисників у напрямку Токмака. Тому росіяни почали перекидати свої сили, які перебували під Куп'янськом, на Запорізький напрямок.