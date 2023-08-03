Недавно танцювали на Майдані, – пропагандист назвав Монтян і Царьова "прихованими бандерівцями"

Кремлівська пропаганда регулярно принижує зрадників України, що виїхали до Росії. Зокрема, такий собі "журналіст" Боріс Якеменко публічно висловив невдоволення через екснардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова та колишню київську адвокатку Тетяну Монтян.

Як відомо, той хто один раз зрадив, зробить це вдруге. Саме тому, очевидно, до українських зрадників у Москві немає довіри, попри їхнє намагання засвідчити свою лояльність. Як пишуть росЗМІ, в ефірі програми "Соловьев LIVE" Якеменко заявив, що втікачі з України є "прихованими бандерівцями", – інформує 24 Канал.

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Якеменко обурений через зрадників України

Власне, не сподобались пропагандисту висловлювання "українців". Скажімо, Монтян сказала, що, мовляв, ЗСУ незабаром зайдуть у Донецьк. Заначимо, що місто від 2014 року перебуває під окупацією Росії.

Водночас Царьов вирішив чомусь пригадати часи, коли росли кедри, був зроблений ремонт будівлі Служби безпеки в Дніпрі, яку не так давно, 28 липня, обстріляли російські окупанти. Така "ностальгія", звісно, не могла викликати сентименту з боку Кремля.

До нас активно йдуть люди, які зовсім недавно танцювали на Майдані, прославляли ЗСУ, підтримували "Азов". А сьогодні вони несподівано виявилися не просто патріотами (Росії – 24 Канал), але ще й такими, що вказують нам, яким чином треба бути патріотами,

– заявив Якеменко.

Російський пропагандист обурюється через зрадників України: дивіться відео

Що відомо про Монтян та Царьова