Які 2 напрямки хоче окупувати Путін перед виборами: військовий огляд від Світана

Росіяни намагатимуться досягти якихось успіхів у війні проти України перед президентськими виборами в Росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив задум російського диктатора.

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Плани Путіна щодо фронту

За його словами, урочисте переписування президента Путіна на президента Путіна відбудеться приблизно 17 березня. Саме тому приблизно протягом наступних 2 місяців диктатору треба продемонструвати хоч щось позитивне. Або ж, як крайній варіант, не продемонструвати нічого негативного. Це задача на найближчі пару місяців.

Зараз вже видно, що є 2 напрямки, які вони не залишать у спокої протягом цих 2 місяців, – це Куп'янськ та Авдіївка,

– наголосив Роман Світан.

В районі Куп'янська зараз зібрано близько півсотні тисяч росіян. Якщо дивитися в районі "трикутника" Валуйки – Куп'янськ – Сватове. При цьому вони готуються до того, аби вийти з технікою.

"Чекають сталої, хоча б тиждень, морозної погоди, аби можна було рухатися важкою технікою. Така сама ситуація й в районі Авдіївки. Також приблизно зібрано до 50 тисяч російських солдатів разом з технікою", – розповів військовий експерт.

Тобто у них є готовність продовжити тиск – чекають тільки сталих морозів, аби можна було вийти з технікою й почати рух.

Що відбувається у Чечні

У чеченському місті Шалі трапилася пожежа на території розташування 70-го гвардійського мотострілецького полку Російська Федерація. Відомо, що будівля згоріла разом з усіма документами і припаркованими поруч автомобілями.

Роман Світан зазначив, що більша частина чеченців за Ічкерію. У них є своя держава, яку у певний час розтоптали ті ж російські терористи. Зараз там окупаційний режим, яким керує Кадиров. Проте керує до того часу – поки Росія не почне розвалюватися.

Північний Кавказ буде одним з основних важелів розпаду російської імперії,

– повідомив військовий експерт.

"Наразі ми чекаємо поки Північний Кавказ почне згадувати про свою незалежність. Й, можливо, такі дії, як знищення штабів, військових об'єктів проросійського режиму, – стануть початком цих дій", – додав Світан.

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