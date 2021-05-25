WizzAir, LOT, British Airways: які авіакомпаній припинили літати через Білорусь

Диктаторська влада Білорусі 23 травня посадила в Мінську літак Афіни – Вільнюс та арештувала опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. У відповідь понад 10 авіакомпаній відмовились літати через Білорусь чи на територію країни.

Відповідні рішення про обмеження польотів почали ухвалювати також різні країни світу. Адже Білорусь порушила міжнародне право.

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Авіакомпанії відмовляються літати в Білорусь

До Білорусі та через її територію відмовляються літати компанії з десятка країн Європи, Казахстану та Сінгапуру. Серед них:

AirAstanа, Казахстан;

AirBaltic, Латвія;

AirFrance, Франція;

AviaSolutions, Кіпр;

Austrian Airlines, Австрія;

British Airways, Велика Британія;

Finnair, Фінляндія;

KLM, Нідерланди;

KlasJet, Литва;

LOT, Польща;

Lufthansa, Німеччина;

SAS, Швеція;

Singapore Airlines, Сінгапур;

WizzAir, Угорщина.

Ба більше, відомо також, що до них долучились іспанська компанія Iberia та японська All Nippon Airways.

Коротко про обмеження польотів через дії Білорусі