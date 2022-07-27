Готуємось до важливих подій, – Зеленський звернувся до українців

Бійці ЗСУ зруйнували Антонівський міст, чим дуже зіпсували плани російських окупантів. Звичайно, усі переправи відбудують коштом України після перемоги над загарбниками.

Про це під час свого вечірнього звернення 27 липня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Окрім цього, глава держави розповів про нового очільника Офісу генпрокурора.

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Зеленський прокоментував влучання по Антонівському мосту

Під час свого звернення президент відзвітував за добу, що минає. Зокрема, він прокоментував удар ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині, а також інші зруйновані в області переправи.

Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Хоч би які в них були плани – ми їх зламаємо,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Україну звільнятимуть воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки ЗСУ не вийдуть на її законні кордони.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Президент розповів про нового генерального прокурора

Зеленський зауважив, що 27 липня Верховна Рада України погодила призначення нового генерального прокурора. Ним став Андрій Костін.

"Людина порядна, професійна, уміє працювати системно. Серед його найголовніших завдань суспільство бачить забезпечення всього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну", – зазначив глава держави.

Президент додав, що мовиться про:

співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових,

фіксацію фактів скоєних окупантами злочинів,

забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця.

"Офіс Генерального прокурора є однією з ключових інституцій, які працюють для того, щоб усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців", – пояснив президент.

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На українців чекають дуже важливі події

Зеленський розповів, що Україна готується до збільшення експорту електрики споживачам у Європейському Союзі.

Попри таку війну ми в рекордний термін забезпечили приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дає нам змогу не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску,

– зауважив президент.

Він додав, що поступово Україна буде одним з гарантів європейської енергетичної безпеки саме завдяки внутрішньому виробництву електрики.

"Готуємося до дуже важливих політичних і дипломатичних подій, які заплановані на другу половину цього тижня. Передусім це стосується завтрашнього відзначення Дня Української Державності. Але не тільки цього. Будуть ще події, будуть ще новини", – зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що український уряд щотижня посилює нашу державу, робить речі, які зближують її з Європейським Союзом, а також забезпечують додаткові сили, щоб протистояти росії.

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