"Коляд колядниця, дайте трохи зарядиться": які часи, такі й колядки – новий тренд в мережі
Українці дійсно незламна нація, навіть негаразди та проблеми вони уміло перетворюють на жарти. Гумор – риса, яка допомогає пройти нашій нації найтемніші часи.
Навіть відключення світла і можливий блекаут не здаються такими катастрофічними, коли додається креативність українців. Прийдешні свята українці вирішили "актуалізувати", відтак і колядки набули нового сенсу та звучання.
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Які часи, такі й колядки
Відеоблогер Олексій Коваленко, якого більшість знає за псевдонімом Тайлер Андерсон у твітері запропонував свій варіант колядки цьогоріч.
"Коляд, коляд, колядниця, дайте трохи зарядиться", – написав Тайлер Андерсон.
У коментарях до посту українці почали пропонувати свої варіанти колядок. І теж влучно іронізували з труднощів, які наразі спіткали українців.
Творчість українців на тлі відключень світла / Скриншот
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Актуально про ситуацію зі світлом в Україні
- В Україні продовжують відновлювати енергосистему після масованих ракетних атак окупантів. У ДТЕК заявили, що Росія не зможе занурити нашу державу в темряву.
- В нашій країні вже немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.
- У столиці наразі усе ще часто відбуваються аварійні відключення, однак планові відключення уже незабаром обіцяють повернути.
- Мер Києва Віталій Кличко все ж вважає, що мешканці столиці мають бути готовими до важких трьох місяців та підготуватись до зими належним чином: мати запаси води, продуктів, теплий одяг, а за можливості виїхати за межі Києва до рідних чи знайомих. На думку Кличка, 500 пунктів обігріву мало, щоб закрити потреби столиці.
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