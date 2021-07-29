Які документи підпишуть Зеленський і Байден під час зустрічі: деталі від ОП

В Офісі Президента триває активна підготовка візиту Володимира Зеленського до США. Зокрема, Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США оборонні реформи в Україні.

Деталі розмови

Пріоритетами розмови стали питання розмежуванню повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, а також – посилення цивільного демократичного контролю.

Зауважте Нова стратегія Вашингтона: чи залишиться США головним союзником України проти Росії

Окрім того, співрозмовники приділили увагу розбудові територіальної оборони й руху опору відповідно до закону про основи національного спротиву.

Також представників Посольства США в ОП проінформували щодо проведення оборонних реформ в Україні та імплементацію схвалених нещодавно законів та інших документів з питань нацбезпеки та оборони.

Машовець обговорив також завершення роботи над 3 двосторонніми документами щодо оборонного партнерства, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.

Представники США запевнили, що готові забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту Зеленського до Вашингтона.

Візит Зеленського до США