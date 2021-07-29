Які документи підпишуть Зеленський і Байден під час зустрічі: деталі від ОП
Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента триває активна підготовка візиту Володимира Зеленського до США. Зокрема, Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США оборонні реформи в Україні.
Деталі розмови
Пріоритетами розмови стали питання розмежуванню повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, а також – посилення цивільного демократичного контролю.
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Окрім того, співрозмовники приділили увагу розбудові територіальної оборони й руху опору відповідно до закону про основи національного спротиву.
Також представників Посольства США в ОП проінформували щодо проведення оборонних реформ в Україні та імплементацію схвалених нещодавно законів та інших документів з питань нацбезпеки та оборони.
Машовець обговорив також завершення роботи над 3 двосторонніми документами щодо оборонного партнерства, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.
Представники США запевнили, що готові забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту Зеленського до Вашингтона.
Візит Зеленського до США
- Візит Зеленського до США запланували на 30 липня. До Штатів українського лідера під час телефонної розмови у червні запросив Джо Байден.
- У Білому домі запевнили, що цей візит "підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму".