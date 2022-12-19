"Створюють обмеження": які домовленості уклали Єрусалим та Москва
Джерело:Washington Post
Ізраїль та Росія уклали домовленості у галузі безпеки. Вони "створюють обмеження" щодо допомоги Єрусалиму Україні.
Відповідну інформацію повідомив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський. За його даними, обмеження, які виникли, неможливо переступити.
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Що відомо про угоду між Кремлем та Єрусалимом
Росія дозволяє ВПС Ізраїлю з повітряного простору Сирії, який вона контролює, здійснювати удари по іранських постачаннях зброї. Єрусалим вважає такі операції критично важливими для своєї нацбезпеки,
– мовиться в повідомленні.
За даними Бродського, жоден уряд Ізраїлю не ризикне ставити під загрозу цю домовленість заради будь-якої третьої сторони, включно з Україною.
Окрім того, Міхаель Бродський наголосив, що Ізраїль не в НАТО, тому перебуває в тендітнішій ситуації.
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Коротко про позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні
- Ізраїль неодноразово пояснював, чому не може надати Україні системи ППО. Спочатку президент країни Іцхак Герцог сказав про те, що не хоче, щоб їхня зброя потрапила до ворогів.
- Згодом Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц сказав, що Ізраїль не може постачати Україні свої системи ППО, оскільки немає достатніх потужностей для додаткового виробництва.
- Та у листопаді 2022 року, за даними ЗМІ, Ізраїль вже дозволив країнам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами. Згодом Єрусалим попередив Росію, що у випадку постачання балістичних ракет Кремлю, вони поставлять Україні високотехнологічні ракети.
- 1 грудня 2022 року Володимир Зеленський вкотре закликав Ізраїль не шукати компроміс між Києвом та Москвою, а надати нам системи протиповітряної оборони.