Ударів значно побільшало: за ким полюють ЗСУ на Курщині та Донеччині

Збройні Сили України системно завдають високоточних ударів по ворогу. Зокрема, протягом останніх двох тижнів Сили оборони завдали серії успішних ударів по штабах росіян у Курській області, а також по командному пункту противника у Харцизьку, що поблизу Донецька.

З цього можна зробити висновок, що зараз українська армія зосередилася на ударах по командних пунктах та штабах окупантів, про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив, чому такі удари вкрай небезпечні для російських загарбників.

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Яка головна ціль ударів

Для завдання ударів по окупантах у Донецькій області Головне управління розвідки тісно співпрацює з партизанами ще з 2014 року. Саме завдяки такій скоординованій роботі 8 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, де окупанти координували атаки проти Сил оборони та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

Достатньо вивести з ладу командний пункт, щоб зробити якийсь з підрозділів більш вразливим, а далі, як куріпок, можна перестелювати противника. Тому штаби стають головною ціллю,

– мовив Світан.

На Донеччині, з його слів, у росіян є декілька локацій, на яких вони розташовуються, зокрема й зі складами. Свого часу, основні штаби російської армії були у місті Моспине, що під Донецьком, селищах Ханжонкове, Нижня Кринка біля Макіївки, в Амвросіївці, Шахтарську тощо.

Росіяни зробили багато так званих військових хабів. Тож, як тільки у нас є можливість дорозвідати й скоректувати вогонь, то відразу завдається удар,

– зазначив військовий експерт.

За такою тактикою Сили оборони працюють й на Курському напрямку. Зокрема, протягом останнього тижня ЗСУ завдали ударів по штабах 155 бригади морської піхоти, розташовані у районі Рильська. Зазнали ураження пункти постійної дислокації 810 бригади у районі Льгова, що на Курщині.

Також під удари ЗСУ потрапляє 76 дивізія повітряно-десантних військ попри те, що штаби дивізії розташовані вглибині.

Крім того, Сили оборони України 5 січня атакували ворога на кількох напрямках у Курській області.