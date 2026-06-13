Всередині цього лежить довіра до рішень командирів, до того, як вони застосовують свій особовий склад, наскільки технологічними є підрозділи тощо. Про це Максим Жорін заявив в інтерв'ю 24 Каналу.

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Реформа ТЦК не спрацює

Матеріальне забезпечення теж багато чого вирішує. Не може воно бути на тому рівні, на якому є сьогодні. Адже очевидно, що так ми не змотивуємо абсолютно нікого. Спеціалісти сьогодні можуть ці гроші заробляти і на своїх цивільних напрямках.

Я навіть вже не кажу про моральну складову. Безперечно, людям треба збільшувати заробітну плату.

Але більше на наплив до війська впливатиме повернення довіри до нього. Впевненість у тому, що рішення командирів були правильними і зваженими.

Суттєвої реформи ТЦК ми не побачимо. Зараз ми хочемо реформувати те, що вже зламане. Ми намагаємось його просто іншою стороною показати, але від цього нічого не міняється. Треба міняти підходи, систему мотивацій для людей.

Потрібна обов'язкова жорстка відповідальність для всіх, хто робить неправильні дії, в тому числі в межах ТЦК. Адже корупційні історії точно не мотивують нікого довіряти ТЦК.

Я вірю, що людей можна мотивувати – ми використали ще не всі інструменти для цього.

Як мотивувати людей долучатися до армії?

Для цього треба показати нормальну, адекватну систему підготовки особового складу. Ми маємо показати командирів, які стоять на своїх місцях, тому що їм довіряють.

Ми маємо показати те, що сьогодні армія хоче і робить все, щоб технологічно зменшити ризики для людей, які в цій армії служать. Ми маємо показати, що якщо людина фахівець у чомусь, то вона буде служити за своїм фахом.

До цього ще має додаватися нормальна соціальна підтримка, матеріальна підтримка і впевненість в тому, що після поранення ти не будеш забутий. Це надзвичайно важливо, бо негативні приклади теж мало мотивують.

У межах Третього армійського корпусу є патронатна служба, яка повністю супроводжує бійців. З моменту, як тільки вони зазнали поранення, і аж до закінчення лікування та реабілітації.

Вони підтримують зв'язок з пораненим бійцем, коли той повертається у стрій. До слова, у нас найбільший відсоток повернення після поранення назад на службу. Люди відчувають відповідне ставлення до себе, і тому хочуть повернутися назад, а не будь-якою ціною звільнитися і кудись бігти.

Є ще ціла купа речей, які ми не зробили.