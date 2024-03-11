У Військово-морських силах сказали, які кораблі Росії у найбільшій небезпеці

Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Наступною ціллю українських військових може стати будь-який військовий корабель під російським прапором.

Утім, є цілі, які найбільше цікавлять наші Сили оборони. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, які саме це ворожі кораблі, зауваживши, що всі військові кораблі Росії є законною ціллю для України.

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Які кораблі Росії є головною ціллю України

"Звісно є пріоритетні цілі. Насамперед це носії крилатих ракет, яких у них є десяток у складі. Є інші серйозні одиниці – це і ракетні катери, і патрульні, різноманітні фрегати, корвети. Тобто, насправді там перелік ще досить суттєвий", – зазначив речник ВМС України.

Крім того, у Росії з 13 великих десантних кораблів ще залишилося 5 одиниць в строю. Є кілька підводних човнів, серед них три носії ракет. Тож, за словами Плетенчука, працювати ще є над чим.

Також він розповів, що останнім часом активність росіян у морі фактично нульова. Окупанти вже шосту добу не виходять у Чорне море. Це може бути пов'язане з тим, що українські воїни відправили на морське дно ще один корабель росіян. Тож тепер ворог має розробити новий алгоритм дій.

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