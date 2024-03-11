У Військово-морських силах сказали, які кораблі Росії у найбільшій небезпеці
Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Наступною ціллю українських військових може стати будь-який військовий корабель під російським прапором.
Утім, є цілі, які найбільше цікавлять наші Сили оборони. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, які саме це ворожі кораблі, зауваживши, що всі військові кораблі Росії є законною ціллю для України.
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Які кораблі Росії є головною ціллю України
"Звісно є пріоритетні цілі. Насамперед це носії крилатих ракет, яких у них є десяток у складі. Є інші серйозні одиниці – це і ракетні катери, і патрульні, різноманітні фрегати, корвети. Тобто, насправді там перелік ще досить суттєвий", – зазначив речник ВМС України.
Крім того, у Росії з 13 великих десантних кораблів ще залишилося 5 одиниць в строю. Є кілька підводних човнів, серед них три носії ракет. Тож, за словами Плетенчука, працювати ще є над чим.
Також він розповів, що останнім часом активність росіян у морі фактично нульова. Окупанти вже шосту добу не виходять у Чорне море. Це може бути пов'язане з тим, що українські воїни відправили на морське дно ще один корабель росіян. Тож тепер ворог має розробити новий алгоритм дій.
Які ще кораблі Росії вдалося знищити: коротко
- Найсвіжішою втратою російського флоту став корвет "Сергій Котов". Його Силам оборони вдалося ліквідувати 5 березня. Знищити його вдалося з другою спроби. Українські воїни вже підбивали судно, але тоді воно залишилося на плаву.
- Водночас найбільшим "уловом" Сил оборони України став флагман чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва". 13 квітня 2022 року його уразили з берегового комплексу "Нептун", а вже 14 квітня він пішов на дно.
- Після низки успішних операцій щодо знищення ворожого флоту росіяни почали ховати свої кораблі якомога далі у бухти Новоросійська. Утім, це не врятувало великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який наші оборонці уразили 4 серпня 2023 року.