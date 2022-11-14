Хочуть розквитатися, – політолог розповів, які країни можуть зупинити Іран у співпраці з Росією
Країни-сусіди Ірану можуть зупинити його співпрацю з Росією. Є дуже багато країн, які вороже налаштовані до Ірану, до того ж, на ситуацію впливають і внутрішні протести у країні.
Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Раніше Арестович припустив, чи отримає Росія від Ірану ракети.
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Сусіди Ірану проти нього
Юнус зазначив, що є багато країн, які готові покарати Іран. Зокрема, і Китай може мати свій вплив, і США, і Саудівська Аравія, чиї збройні сили переведені у стан бойової готовності, і Ізраїль. Ще можна згадати останні контакти мжі Ізраїлем, Туреччиною, Азербайджаном і Великою Британією.
Риторика Ірану трохи пом'якшилась. Туди приїжджав Патрушев, потім президенту Ірану телефонував Путін. Мабуть, Патрушев не зміг переконати, а чи вдалось це Путіну, я не знаю,
– зауважив американський політолог.
Іран серйозно попередили
Він продовжив, якщо іранські ракети опиняться в Росії, тоді Ірану мало не здасться. Якщо не дійдуть, то значить бесіда когось з іранським керівництвом дала результат. Іран швидше за все не продасть, ніж продасть.
"Іран – не Росія й не може розмахувати ядерною палицею, якої в нього поки нема. Плюс, ситуація, в якій опинилась іранська влада через внутрішні протести. Незрозуміло, чим це може закінчитись, навіть якщо влада жорстко придушить повстанців", – наголосив Юнус.
Юнус розповів, які країни можуть зупинити Іран у співпраці з Росією: дивіться відео
Національні меншини Ірану
За його словами, в іранської влади також проблеми з національними меншинами. Тюрки, азербайджанці не підуть війною на братні країни, а швидше виступлять проти Тегерану. Вони пам'ятають, як Тегеран притискав їх протягом 40 років.
Дуже багато країн і народів, які шукають моменту, щоб поквитатись з Тегераном. Тегеран не самогубець, щоб не бачити небезпеки в цій ситуації, аби лише продати ракети Росії. Ніхто не дозволить Ірану мати ядерну бомбу, бо одразу ж його територію почнуть бомбити ті ж США чи Ізраїль,
– підкреслив американський політолог.
Новини Ірану: останні події
- Колишній іранський футболіст Алі Даеї є затятим борцем за права людини. Через що його засудили до смертної кари у рідній країні.
- Протести в Ірані не вщухають, а своїми рішеннями проти протестувальників іранський режим наближає свій крах. Протестний рух Ірану дуже схожий на український, коли спочатку все повільно, а потім вибухає.
- Ймовірно, Іран зупинив постачання зброї до Росії. Причиною цього міг стати тиск Заходу на Тегеран.