Захід усе влаштовує: політтехнолог відповів, як можна завершити війну у 2026 році
- Перемога у війні залежить від подальших дій України, зокрема інтенсивності ударів по Росії, але не тільки.
- Якщо замість Путіна буде хтось інший й почне згортати бойові дії, то криза Росії все одно нікуди не зникне, сприятливих варіантів розвитку подій в неї нема.
Перемога в російсько-українській війні залежить виключно від України, як і її тривалість у 2026 році. Всіх наявних зовнішніх гравців наразі все влаштовує, зокрема Європу, Туреччину, США і Китай.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Тарас Загородній, додавши, що саме інтенсивність ударів по території Росії, нарощування власного виробництва, інвестиції в український ВПК – це складники перемоги України.
Які кроки має робити Україна для кінця війни?
Політтехнолог наголосив, що нині тренди для Росії негативні. З його слів, навіть якщо замість Путіна прийде інша людина і почне згортати війну, криза Росії не зникне. Адже нафтових ринків в неї немає і не буде.
Падіння ціни на нафту триває, Росію витісняють з нафтового ринку, це робить Трамп. Росіяни не можуть зупинити військову економіку, бо одразу буде обвал. Тобто сприятливих варіантів у них немає,
– переконаний Загородній.
Зі слів політтехнолога, саме від дій України залежить, аби цих гарних варіантів в Росії ставало дедалі менше. Він підкреслив, що варто створювати росіянам передумови для блекауту першочергово у Москві, аби викликати там дестабілізацію.
Наступним кроком, з його слів, має стати зупинка експорту російської нафти з порту Новоросійська. Це стане додатковим ударом, який росіяни не зможуть витримати.
"Якщо Україна наростить удари по території Росії, буде бити таким чином, щоб в неї не було можливості фінансувати витрати свого бюджету, тоді може війна завершиться у 2026 або значно раніше", — висловився Загородній.
Чи завершиться війна у 2026 році?
- Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що протягом цього року триватимуть активні бойові дії. Однак він переконаний, що у 2026 році можуть бути створені передумови, аби на початку 2027 року вогонь завершився.
- Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл зауважив на тому, що ніяких ознак, що Путін хотів би припинити бойові дії у 2026 році – немає. Тим більше, коли США віддаляються від забезпечення гарантій безпеки для Європи.
- Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припускає, що Україна вестиме бої ще орієнтовно 3 роки. На його думку, аби прискорити виснаження ворога, слід зосередиться на ударах по її енергетичній та металургійній сферах.