Мобілізація в Україні: хто може служити за місцем проживання

В Україні з початку запровадження воєнного стану триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам дають повістки.

Також чоловіка можуть забрати служити там, де він потрібен або залишити за місцем проживання. Адвокат Ростислав Кравець розповів, хто може залишитись на службу у своєму регіоні.

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Хто може служити за місцем проживання

Адвокат розповів, що, згідно з 23-ю статтею закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", лише за власним бажанням та за місцем проживання можуть служити:

багатодітні батьки;

батьки дітей з інвалідністю;

особи з інвалідністю.

Ростислав Кравець пояснив, що часто цього не дотримуються – наприклад, людина прописана у Львівській області, натомість воює – під Слов'янськом на Донеччині.

Якщо має таке бажання, вона може звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки у регіоні, де зареєстрована,

– розповів Кравець.

За його словами, тоді такого військовозобов'язаного зобов'язані перевести.

Мобілізація в Україні: коротко