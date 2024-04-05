Відхід з Авдіївки був не такий страшний: якими можуть бути наслідки втрати Часового Яру

Так званий радник голови квазіреспубліки "днр" Ян Гагін 5 квітня заявив про те, що російським загарбникам буцімто залишається близько пів кілометра до Часового Яру. У ЗСУ заперечили інформацію росіян. Проте зауважили, що в районі точаться запеклі бої.

Часів Яр, який розташований на захід від Бахмута, є стратегічною висотою. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, які наслідки для Сил оборони України матиме втрата цього населеного пункту.

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Наслідки будуть катастрофічними

Зараз росіяни дійсно перебувають недалеко від Часового Яру. Декілька ДРГ груп заскакувало, зокрема на околиці, але були знищені артилерійським вогнем. Зараз росіян у живому вигляді у Часовому Яру немає, хоча на околицях тривають дуже важкі бої.

Окупаційна армія намагається з трьох сторін підходити до Часового Яру, щоб видавити наші війська. Як зазначив Світан, втрата цього міста призведе до того, що Сили оборони можуть відступати на другу лінію до Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська.

Наступ росіян на Часів Яр: дивіться на карті

Відхід від цієї панівної висоти дасть росіянам можливість розпочати рух на Костянтинівку з півдня, адже зараз ворог не може цього зробити. Також окупаційна армія зможе наступати з півночі Слов'янська з боку Дружківки та Краматорська.

Отже, втрата Часового Яру призведе до керованого відходу наших військ та наразить на небезпеку жителів міст Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська. Адже коли туди підійде лінія фронту, то армійська артилерія почне діставати до цих чотирьох міст.

Пройти їх росіяни не зможуть, адже це надто великі, більші навіть за Авдіївку, населені пункти. Ми їх там зупинимо, але руйнування будуть на рівня Бахмута. Ми тримаємося за Часів Яр, тому що розуміємо, чим це може закінчитися,

– мовив військовий експерт.

Достатня кількість боєприпасів зупинить російський рух. Тож треба збільшувати норми в районі Часового Яру, просити про допомогу партнерів, щоб не вийшло як з Авдіївкою.

Авдіївський гарнізон можна було утримувати. Там навіть краща оборона була, ніж у Часовому Яру, але брак боєприпасів призвів до того, що нам довелося ухвалювати рішення про відхід. Не хотілося б ту саму картину повторити в районі Часового Яру,

– додав Світан.

Відхід з Авдіївки не такий страшний як з Часового Яру. Адже відійти від Авдіївки можна на рівень лінії оборони Очеретяне, Курахове, Карлівка. А от з Часовим Яром проблема в тому, що доведеться відходити під міста.

Яка ситуація у Часовому Яру