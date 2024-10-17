Нафтобази, аеродроми, командні центри: британська розвідка назвала цілі України в Криму
Джерело:Міністерство оборони Великобританії
Українські атаки по ключових обʼєктах окупованого Криму знижують військові можливості Росії. Аеродроми, командні центри, системи ППО та інші об'єкти зазнали пошкоджень.
Про це заявляє Міністерство оборони Великобританії у себе в Х, повідомляє 24 Канал. Ці удари послабили російську військову спроможність на півострові.
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Які об'єкти стали мішенями для атак
Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня було завдано удару по морському нафтовому терміналу в Феодосії. У березні цього ж року він вже зазнав атаки від українських безпілотників.
Як передає британська розвідка, до цілей атак 2024 року також потрапили системи протиповітряної оборони, військово-морські об'єкти, аеродроми, командні центри, об'єкти логістики та перетин Керчинської протоки.
Що відомо про атаки по Криму
- 7 жовтня найбільший нафтовий термінал у Криму зазнав атаки українських військових, що призвело до тижневої пожежі.
- Упродовж цих днів на нафтобазі горіли цистерни з бензином, через що евакуювали понад 1000 осіб.
- Це призвело до серйозного дефіциту палива у російських військ та негативно вплинуло на виконання бойових завдань.