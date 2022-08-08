Залишають вибухівку в найнеочікуваніших місцях: в ОВА розповіли, як росіяни мінують Херсонщину

російські військові на окупованих територіях Херсонської області повсюди залишають вибухові пристрої. Окупанти розміщують вибухівку в житлових будинках та навіть на дитячих майданчиках.

Окупанти розуміють, що наступ ЗСУ є невідворотним

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він прокоментував дані розвідки, яка повідомила, що ворог заміновує об'єкти в Херсонській області.

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Янушевич розповів, що окупанти залишають підривні пристрої в найнеочікуваніших місцях.

Зокрема, це й дуже важливі комунікації у Херсоні, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання та дорожня інфраструктура,

– сказав він.

За словами очільника Херсонської ОВА, також є інформація, що росіяни залишають підривні пристрої у житлових будинках, на дитячих майданчиках і в магазинах. Він повідомив, що загарбники замінували два узбережжя річки Інгулець.

Через це новий глава Херсонщини закликав місцевих жителів бути дуже обережними й не брати до рук підозрілі предмети та не ходити в ліси і біля річок.

На запитання, чому росіяни заміновують об'єкти, Янушевич заявив, що окупанти розуміють, що наступ ЗСУ є невідворотним.

"Тому вони хочуть зруйнувати всю інфраструктуру, щоб не залишити її", – резюмував він.

росіяни замінували ЗАЕС

Окупанти цинічно замінували багато території на Півночі України, коли були вимушені відступати під тиском ЗСУ. Окрім того, війська агресора замінували Чорне море, через що жертвами мін стають мирні люди.

У МВС інформували, що через окупантів понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. У ДСНС повідомляли, що розмінування Чорного моря займе близько 10 років.

Тепер же росія перейшла на новий рівень тероризму й замінувала Запорізьку АЕС. Там росіяни замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також заміновано усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище.

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