Залишають вибухівку в найнеочікуваніших місцях: в ОВА розповіли, як росіяни мінують Херсонщину
російські військові на окупованих територіях Херсонської області повсюди залишають вибухові пристрої. Окупанти розміщують вибухівку в житлових будинках та навіть на дитячих майданчиках.
Окупанти розуміють, що наступ ЗСУ є невідворотним
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він прокоментував дані розвідки, яка повідомила, що ворог заміновує об'єкти в Херсонській області.
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Янушевич розповів, що окупанти залишають підривні пристрої в найнеочікуваніших місцях.
Зокрема, це й дуже важливі комунікації у Херсоні, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання та дорожня інфраструктура,
– сказав він.
За словами очільника Херсонської ОВА, також є інформація, що росіяни залишають підривні пристрої у житлових будинках, на дитячих майданчиках і в магазинах. Він повідомив, що загарбники замінували два узбережжя річки Інгулець.
Через це новий глава Херсонщини закликав місцевих жителів бути дуже обережними й не брати до рук підозрілі предмети та не ходити в ліси і біля річок.
На запитання, чому росіяни заміновують об'єкти, Янушевич заявив, що окупанти розуміють, що наступ ЗСУ є невідворотним.
"Тому вони хочуть зруйнувати всю інфраструктуру, щоб не залишити її", – резюмував він.
росіяни замінували ЗАЕС
- Окупанти цинічно замінували багато території на Півночі України, коли були вимушені відступати під тиском ЗСУ. Окрім того, війська агресора замінували Чорне море, через що жертвами мін стають мирні люди.
- У МВС інформували, що через окупантів понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. У ДСНС повідомляли, що розмінування Чорного моря займе близько 10 років.
- Тепер же росія перейшла на новий рівень тероризму й замінувала Запорізьку АЕС. Там росіяни замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також заміновано усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище.
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