Кожен дрон направлений заздалегідь: у Повітряних силах назвали основні цілі "Шахедів"

Юрій Ігнат розповів, які наші об'єкти загарбники роблять цілями для своїх "Шахедів". Спікер пояснив на прикладі атаки росіян на Київ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону нагадав про рекордну атаку дронами-камікадзе у ніч на 25 листопада, більшість з яких летіла у бік Київщини. Тоді наші захисники збили 71 БпЛА з 75, передає 24 Канал.

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Які цілі "Шахедів"

Речник ПС ЗСУ перерахував об'єкти, які розташовані у столиці.

Які у Києві є об'єкти? І військові, і підприємства, і об'єкти критичної інфраструктури, і стратегічні об'єкти, державні інституції, важливі для життя всієї України. Тому ворог вочевидь має свою мету певну, якщо запускає велику кількість БпЛА,

– сказав Ігнат.

За його словами, у кожного російського дрона-камікадзе є ціль. Кожен такий безпілотник направлений заздалегідь по маршруту, який теж спланований заздалегідь.

Речник зауважив, що Повітряні сили не можуть зараз казати, куди саме летять "Шахеди". Однак він нагадав, що Росія атакувала ударними БпЛА наші військові та цивільні об'єкти, портову інфраструктуру, зернові термінали, об'єкти, що пов'язані з паливно-енергетичним сектором. Тому цілі в окупантів різні.

Що кажуть експерти про "Шахеди"