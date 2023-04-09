Безпринципні й не мають емпатії, – Череватий сказав, які російські підрозділи найефективніші

Росіяни продовжують зазнавати втрат у війні проти України. Утім, найбільш ефективною та рішучою дієвою силою Росії була не "друга армія світу", а найманці ПВК "Вагнер".

Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, як кожне терористичне угрупування, вагнерівці потребують окремого вивчення, і вони мають іншу логіку, ніж звичайна армія.

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"Це, по суті, злочинці, які безпринципні, й у яких немає жодних елементів гуманітарних або емпатичних ні до себе, ні до своїх підлеглих чи, тим паче ворога. При цьому, головний момент, що мотивує – це загроза смерті", – заявив він.

Постійна атака

Череватий зазначив, що так найманці були найефективніші, адже постійно йшли в атаку. На його думку, у порівнянні з регулярними військами, ПВК "Вагнер" мали амплітуду в рази більше.

"Якщо з боку збройних сил, то, звичайно, це був екстенсивний підхід, адже сотні втрачених бійців щодоби давали мінімальні якісь проходження, давали певні невеличкі тактичні успіхи", – розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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Мети не досягли

Однак, при цьому, окупанти не досягли головного – того, під що налаштована будь-яка воєнна кампанія чи стратегічна операція.

"Це прорвати оборону противника, змусити його або втікати, або оточити його. Розгромити основні бойові порядки, зламати ешелоновану оборону й досягнути (мети – 24 Канал), в залежності від того, яка мета ставиться", – зазначив Сергій Череватий.

А у випадку росіян, була мета до кінця березня окупувати Луганську та Донецьку області.

Вони з нею вкотре не впоралися, тому ситуація дуже важка. Але якщо дивитися на неї з боку стратегії, вона програшна для Росії,

– заявив він.

Ліміт ув'язнених на межі

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що вагнерівці зазнавали втрат й до певного часу їх доволі швидко поповнювали завдяки новим ув'язненим. Утім, нині й цей ліміт закінчується.

"Вони поповнюють підрозділами повітряно-десантних військ Росії. І вони справді краще підготовлені, ніж, наприклад, мотострілецькі підрозділи. Але вони також укомплектовані здебільшого з мобілізованих", – сказав Череватий.

Усе через те, що повітряно-десантні війська окупантів зазнали значних втрат під час усіх основних операцій, які намагалася проводити Росія.

"Особливо, наприклад, в київській операції, де головна ставка на них була й на інші більш вишколені підрозділи типу морських піхотинців, росгвардії тощо", – підсумував Сергій Череватий.

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