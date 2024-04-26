"Груба сила не вирішує нічого": командувач ДШВ назвав перевагу ЗСУ над армією Росії

Командувач Десантно-штурмових військ Ігор Скибюк запевнив, що Україна має план війни. Це надає нам перевагу над російською армією.

Українська армія має плани воєнних кампаній. Скибюк повідомив це в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, Україна також переважає армію Росії в ефективності командування на фронті.

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Україна має план на війну та продовження воєнної кампанії

Українське командування має чітке бачення продовження війни та плани майбутніх кампаній.

Ми розуміємо, що ми робимо, і у розумінні того, що ми робимо, ми переважаємо противника,

– сказав Ігор Скибюк.

Якби російська армія чисельно не переважала українську, то, як вважає Скибюк, війна уже давно б закінчилася.

"Ми завжди розуміємо, що відбувається на полі бою, і обираємо варіанти, як нам діяти", – висловився командувач ДШВ про ефективність роботи штабів.

Важливу роль також відіграє навченість та професіоналізм людей, які керують операціями.

"Буває, що груба сила не вирішує нічого. Це як технічний, професійний, легкий боксер, який б'ється з таким здоровилом. Отак, напевне, виглядає цей поєдинок. І ми маємо план бою, кількість раундів. Думаю, буде час, коли ми відправимо його в нокаут", – підсумував Скибюк.

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