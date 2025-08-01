Уряд не затвердив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України, попри те, що він став переможцем конкурсу. Цивінський розповів про подальші кроки.

Переможець конкурсу на посаду директора БЕБ Олександр Цивінський в ефірі 24 Каналу зазначив, що діятиме виключно в межах закону. Він наголосив, що для нього передусім важливо повністю спростувати будь-яку інформацію про безпекові ризики.

Дивіться також Інакше – втратимо великі гроші: політолог сказав, яке рішення негайно мають ухвалити міністри

Бажає отримати докази причин непризначення

Цивінський пояснив, що хоче нарешті з'ясувати, про що саме йшлося, й отримати необхідні документи та докази. Адже, Кабмін відхилив кандидатуру, посилаючись на безпекові критерії. До них належить, зокрема, те, що батько Цивінського має російське громадянство. Колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що була надана певна інформація.

Мені цікаво отримати офіційні відомості стосовно того, яка саме це була інформація, щоб я міг далі ухвалити для себе рішення. Якщо інформація не відповідає дійсності, а я в цьому переконаний, то, відповідно, спростувати її в юридичний спосіб,

– сказав Олександр Цивінський.

Він заявив, що відмова в призначенні є незаконною, і планує добиватися виконання закону. Зараз важливо дивитися на ситуацію ширше і домогтися справедливості.

Нагадаємо, що лист з інформацією про те, що батько Цивінського має російське громадянство, СБУ надіслала до Комісії з обрання директора Бюро економічної безпеки.

Тоді Цивінський прокоментував, що не спілкується з батьком. До того ж на позитивне рішення комісії вплинуло й те, що Цивінський, перед початком роботи в НАБУ, проходив перевірки.