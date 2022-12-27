Полковник ЗСУ назвав події на фронті, які стануть ключовими у війні у 2023 році
Цьогоріч на фронті відбулося дві ключові події, які мали неабияке значення для розвитку ситуації на полі бою. А вже на початку наступного можемо очікувати нових дій на передовій.
Що стосується цього року, то до важливих подій слід віднести насамперед вихід російських окупантів з правого берега Херсонщини на лівий. Таку думку 24 каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.
Не пропустіть WSJ назвав 6 важливих факторів, які визначатимуть хід війни в Україні взимку
Які ключові події відбулися у 2022 році
Військовий експерт зауважив, що це важливий показник того, що найближчі 10 років росіяни не планують жодних бойових дій на правому березі Дніпра. Мовиться про напрямок у бік Одеси та Молдови.
Цей бік ними (росіянами – 24 канал) більше не розглядається з військової точки зору,
– зазначив Світан.
Друга важлива та дуже потужна подія – це робота на Ізюмському напрямку. Зокрема, всі заходи, що були проведені для деокупації Ізюмського котла. А далі вже вихід на кордон з Росією майже по всій довжині Харківської області.
Чого очікувати від 2023 року
"Те, що можна очікувати на початку наступного року – це вихід наших військ на узбережжя Азовського моря", – припустив полковник запасу ЗСУ.
На його думку, це може бути прорив українськими захисниками Запорізького фронту і вихід у будь-яку точку Азовського моря між Маріуполем та Мелітополем. У такий спосіб ЗСУ зможуть відрізати кримсько-херсонське угруповання російських військ та оперативно оточити ворога.
Світан сказав, які події можуть стати ключовими на фронті у 2023 році: дивіться відео
Крім того, також можна прогнозувати рух наших військ з-під Сватового на Луганськ та російський Таганрог і подальший вихід на узбережжя Азовського моря в районі Таганрозької затоки.
Вихід та відрізання повністю усього російського угруповання від зв'язку з Росією та переведення донецького угруповання в режим оперативного оточення,
– відзначив військовий експерт.
На його думку, це ті дії, які найближчі кілька місяців будуть здійснювати Збройні Сили України.
Ситуація на фронті: актуальна інформація
- Ворог не полишає спроб наступу на Лиманському та Бахмутському напрямках. Водночас окупанти обстрілюють населені пункти, розташовані на відповідних напрямках.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що перед російськими бійцями стоїть завдання, яке вони повинні виконати до кінця цього року. А саме – вийти на адміністративні межі Донецької області. Втім, у них не вийде цього зробити, загарбники лиш зазнають втрат і невдач.
- Упродовж декількох минулих днів окупанти неодноразово намагалися штурмувати прикордонників в районі населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині. Проте досягти бажаного у них не виходило, тому загарбники щоразу відступали.
- Росіяни частково відводять свої війська із Каховки та Нової Каховки, а натомість перекидають свої підрозділи в район селища Нижні Сірогози в очікуванні можливого наступу ЗСУ від Запоріжжя.